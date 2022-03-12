A Takımı karla mücadelede yoğun mesai harcıyor - Son Dakika
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A Takımı karla mücadelede yoğun mesai harcıyor

12.03.2022 11:14
A Takımı karla mücadelede yoğun mesai harcıyor

Kocaeli'de A Takımı ekipleri, yoğun kar yağışında kırsal mahallelerde küreme ve tuzlama çalışmalarına destek veriyor.

Kocaeli'de A Takımı ekipleri, yoğun kar yağışında kırsal mahallelerde küreme ve tuzlama çalışmalarına destek veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, kırsal bölgeler başta olmak üzere hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde acil konularda hizmet veren A Takımı ekipleri, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürüyor. Muhtarlık işleri dairesi başkanlığı kırsal hizmetler şube müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve kış mevsimine envanterine kattığı güçlü araç ve ekipmanlarla giren A Takımı, araç parkında bulunan küreme ve tuzlama araçlarıyla karla mücadeleye destek veriyor. Ekipler, kırsal bölgelerde araçlarıyla karda mahsur kalan vatandaşlara kısa sürede ulaşarak kurtarıyor. Ekipler, kırsalda sokak hayvanlarına kuru mama desteği de veriyor. Bu kapsamda ekipler, Kocaeli'nin kırsal kesimlerindeki yolları açık tutmak için sürekli küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. İl genelindeki hastanelerin acil servis girişleri, köprü, cami, otogar, üst geçit ve viyadüklerde oluşan karları temizleyen ekipler, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. - KOCAELİ

A Takımı karla mücadelede yoğun mesai harcıyor
A Takımı karla mücadelede yoğun mesai harcıyor

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A Takımı, Kocaeli, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel A Takımı karla mücadelede yoğun mesai harcıyor - Son Dakika


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