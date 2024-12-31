ABB'den Gençlere 'Vision Board Atölyesi' İle 2025 Hedeflerine Görsel Rehber - Son Dakika
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ABB'den Gençlere 'Vision Board Atölyesi' İle 2025 Hedeflerine Görsel Rehber

ABB\'den Gençlere \'Vision Board Atölyesi\' İle 2025 Hedeflerine Görsel Rehber

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, gençlerin 2025 yılına dair umut ve hedeflerini paylaşabilecekleri 'Vision Board Atölyesi' düzenledi. Atölyede katılımcılar, sanat terapisi ve psikodrama yöntemleriyle kendilerine görsel panolar oluşturdular.

31.12.2024 16:59  Güncelleme: 17:00
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın Danışma Merkezince, gençlerin 2025'e ilişkin umut ve hedeflerini anlattıkları 'Vision Board Atölyesi' gerçekleştirildi.

ABB, Ankaralı gençlerin 2025 yılına dair umut ve hedeflerini görselleştirebilecekleri bir atölyeye ev sahipliği yaptı. ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın Danışma Merkezi'nin Genç Akademi Ulus'ta düzenlediği 'Vision Board Atölyesi'nde bir araya gelen üniversiteliler, bireysel ve toplumsal umutlarını, hayallerini ve beklentilerini renkli bir şekilde anlatma fırsatı buldu.

Sanat terapisi ve psikodrama yöntemlerinden yararlanarak gerçekleştirilen atölyede, katılımcıların hedeflerini semboller, resimler ve kelimelerle somutlaştırmaları amaçlandı. Üniversite öğrencisi gençler, kendilerine bir pano oluşturarak, 2025'teki hedeflerine ulaşmak için görsel bir rehber oluşturma imkanı buldu. Gazete, dergi, resim ve fotoğraf gibi malzemeler kullanılarak hazırlanan kolajlarda eşitlik, dayanışma, seyahat ve sanat gibi temalar ön plana çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABB'den Gençlere 'Vision Board Atölyesi' İle 2025 Hedeflerine Görsel Rehber - Son Dakika

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