ABB\'den Gençlere \'Vision Board Atölyesi\' İle 2025 Hedeflerine Görsel Rehber

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın Danışma Merkezince, gençlerin 2025'e ilişkin umut ve hedeflerini anlattıkları 'Vision Board Atölyesi' gerçekleştirildi.

ABB, Ankaralı gençlerin 2025 yılına dair umut ve hedeflerini görselleştirebilecekleri bir atölyeye ev sahipliği yaptı. ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın Danışma Merkezi'nin Genç Akademi Ulus'ta düzenlediği 'Vision Board Atölyesi'nde bir araya gelen üniversiteliler, bireysel ve toplumsal umutlarını, hayallerini ve beklentilerini renkli bir şekilde anlatma fırsatı buldu.

Sanat terapisi ve psikodrama yöntemlerinden yararlanarak gerçekleştirilen atölyede, katılımcıların hedeflerini semboller, resimler ve kelimelerle somutlaştırmaları amaçlandı. Üniversite öğrencisi gençler, kendilerine bir pano oluşturarak, 2025'teki hedeflerine ulaşmak için görsel bir rehber oluşturma imkanı buldu. Gazete, dergi, resim ve fotoğraf gibi malzemeler kullanılarak hazırlanan kolajlarda eşitlik, dayanışma, seyahat ve sanat gibi temalar ön plana çıktı. - ANKARA