ABB'den İptal Edilen 33 Konser ve İtiraz Süreci

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan açıklamada, kamu zararı iddiasıyla incelemeye alınan 130 konserin 33'ünün iptal edilmesi ve bu çerçevede hakkında inceleme başlatılan 9 belediye çalışanının Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacağını açıkladı.

ABB, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinliklerinin bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alındığını ve bu çerçevede 130 konserin incelendiğini, incelemeler kapsamında ise 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alındığını hatırlattı.

ABB'den yapılan açıklamada söz konusu etkinliklerin daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelendiği ve herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı aktarıldı. Bu çerçevede karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanının ise hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacağı da ifade edildi. - ANKARA