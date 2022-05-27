ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek

27.05.2022 00:59
ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek

ABD Başkanı Joe Biden, Texas'taki bir ilkokulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası hayatlarını kaybeden çocukların ailelerini ziyaret etmek için Texas'a gideceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Texas'taki bir ilkokulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası hayatlarını kaybeden çocukların ailelerini ziyaret etmek için Texas'a gideceğini duyurdu.

ABD'nin Texas eyaletindeki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki günlerde Texas'a gideceğini duyurdu. Beyaz Saray'dan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte halk güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan Biden, "Jill ve ben önümüzdeki günlerde ailelerle buluşmak için Teksas'a seyahat edeceğiz. Onların acılarını hissettiğinizi gösterirken umarım bu şok, keder ve travma durumunda biraz rahatlık getirebiliriz. Millet olarak hepimizin onların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise yaptığı açıklamada, daha güvenli bir Amerika oluşturmak için silah güvenliği yasalarının hazırlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Dünden beri tüm hislerimiz Teksas halkıyla beraber. Dün sabah sevdiklerine veda ederken son vedanın orada olacağını bilmeyenlerle beraber. Artık yeter. Başkanın dün gece dediği gibi makul silah güvenliği yasalarını uygulamaya geçirme cesaretine sahip olmalıyız. Herkesin kendini güvende hissettiği, çocukların okullarında kendilerini güvende hissettikleri bir Amerika oluşturmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Biden polis reformu kararnamesini imzaladı

Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, daha güvenli bir ABD oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Biden, bu doğrultuda polis reformu kararnamesini imzaladı. Biden, 2 yıl önce ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddetiyle öldürülen George Floyd için Kongre'yi polislik yasasını kabul etmeye çağırdı. Yasaya göre ABD'de federal kurumların güç kullanımı politikalarını gözden geçirmesi ve bazı taktiklerin yasaklanması gibi öğeler yer alıyor. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek - Son Dakika


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