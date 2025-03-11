ABD'de İslam Karşıtlığı Rekor Kırdı - Son Dakika
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ABD'de İslam Karşıtlığı Rekor Kırdı

CAIR raporuna göre, 2024'te ABD'de 8,658 İslam karşıtlığı vakası kaydedildi.

11.03.2025 13:01
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ABD'deki sivil tolum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yayınlanan raporda, 2024'te 8 bin 658 ayrımcılık vakasının kayıtlara geçmesiyle ülkedeki İslam karşıtlığının rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ABD'de İslam karşıtlığına ilişkin 2024 yılı raporunu yayınladı. CAIR tarafından yapılan açıklamada, "ABD destekli Gazze soykırımı, üst üste ikinci yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde bir İslamofobi dalgasına yol açtı" ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki savaşın ülkedeki Müslüman ve Arap karşıtlığını körüklediği belirtilen raporda, 2024'te İslam karşıtlığıyla ilgili 8 bin 658 şikayet alındığı ve geçen yıla kıyasla şikayetlerde yüzde 7.4 artış yaşandığı belirtildi. Rapora göre sivil toplum kuruluşu tarafından verilerin tutulmaya başlandığı 1996'dan bu yana ülkede en fazla İslam karşıtlığı vakası kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl alınan şikayetlerde istihdam ayrımcılığının yüzde 15.4 ile ilk sırada yer aldığı ifade edilen raporda, göçmenlik ve sığınma ile ilgili şikayetlerin yüzde 14.8, eğitim alanında yüzde 9.8 ve nefret suçları kategorisinde ise yüzde 7.5 olduğu belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Yerel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD'de İslam Karşıtlığı Rekor Kırdı - Son Dakika

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