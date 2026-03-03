ABD'den 16 Ülkeye Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
ABD'den 16 Ülkeye Güvenlik Uyarısı

03.03.2026 04:41
ABD, 16 ülkedeki vatandaşlarını 'ciddi güvenlik riskleri' nedeniyle derhal terk etmeleri için uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 ülke ve bölgede bulunan vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları yerleri ticari yollarla derhal terk etmeleri uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 ülke ve bölgede bulunan vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları yerleri ticari yollarla derhal terk etmeleri uyarısında bulundu. Uyarı kapsamına giren ülke ve bölgelerin, "Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Batı Şeria, Gazze, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen" olduğu ifade edildi. Yardıma ihtiyaç duyan ABD vatandaşlarının 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilecekleri acil iletişim numaraları da paylaşıldı.

Rubio'dan ABD vatandaşlarına çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajda Orta Doğu'daki Amerikalıları güvende tutmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 7 gün 24 saat görev yapan bir kriz masası kurduğunu ve vatandaşlarına anlık güvenlik bilgileri sağlayabilmek için gerekli personel ve kaynakları hızla devreye soktuğunu söyleyen Rubio, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlarını kendileriyle iletişim kurulabilmesi için Smart Traveler Enrollment Programı'na (STEP) kayıt olmaya çağırdı. Rubio ayrıca güncel güvenlik bilgilerinin internet kanalları üzerinden sağlanacağını vurguladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Yerel, Son Dakika

