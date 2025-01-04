Abdullah Alorfi'nin Suriye'ye Dönüşü - Son Dakika
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Abdullah Alorfi'nin Suriye'ye Dönüşü

Abdullah Alorfi\'nin Suriye\'ye Dönüşü

Suriye'ye dönen Alorfi, enkaza dönen evini görünce gözyaşlarına boğuldu; ailesini Türkiye'den getirmek istiyor.

04.01.2025 12:06
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Suriye'de rejimin yıkılmasıyla Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli Abdullah Alorfi, Humus'taki enkaza dönen evini görünce gözyaşlarına boğuldu. Alorfi, tek dileğinin İstanbul'da bulunan eşi ve 5 çocuğunu ülkesine getirmek olduğunu söyledi.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sonrası Türkiye'ye gelen Suriyeliler, 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte ülkelerine dönüyor. Suriye'nin Humus kentinde Esad'ın bombardımanından kaçarak Türkiye'ye sığınan Abdullah Alorfi, yıllar sonra özgürleşen ülkesine döndü. Ailesini getirmek için evini kontrole gelen Alorfi, evinin enkazıyla karşılaştı. Ailesini ülkesine getirebilme umuduyla Humus'a gelen Alorfi, enkaza dönen yuvasını görünce gözyaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı babanın tek dileği İstanbul'da ailesini ülkesine getirmek.

"Eşim ve 2 çocuğum hasta"

Eşi ve 5 çocuğunu ülkesine getirmek istediğini söyleyen Abdullah Alorfi, "Eşim ve 5 çocuğum İstanbul Esenyurt'ta, ikametleri bitti. Eşim ve 2 çocuğum hasta. Ben onları buraya getirmek istiyorum. Onları alıp getirmek istiyorum" dedi. - HUMUS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Abdullah Alorfi'nin Suriye'ye Dönüşü - Son Dakika

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