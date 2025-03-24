Abdurrahman Ehşeni, Suriye'ye Döndü - Son Dakika
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Abdurrahman Ehşeni, Suriye'ye Döndü

Abdurrahman Ehşeni, Suriye\'ye Döndü

Kick boks kemeriyle Suriye'ye dönen Abdurrahman, ülkesini dünya arenasında temsil etmek istiyor.

24.03.2025 10:49
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HATAY (İHA) – Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkesinin yolunun tutan 13 yaşındaki Abdurrahman Ehşeni, Türkiye'de katıldığı kick boks turnuvasında kazandığı kemerle ülkesine döndü. Babası da kick boks antrenörü olan Ehseni, savaşın bitmesiyle özgürlüğüne kavuşan ülkesini dünya arenasında temsil etmek istiyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp 2017 yılında Türkiye'ye sığınan Ahmet Ehşeni ile 13 yaşındaki oğlu Abdurrahman Ehşeni, 5 yıldır Bursa'da yaşıyordu. Bursa'da baba Ehşeni kick boks ve muay thai antrenörlüğü yaparken oğlu ise 4 yıl okulda eğitim gördü. Babasından dövüş sporlarıyla ilgili dersler alan Abdurrahman, geçtiğimiz yıl düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak kemerin sahibi oldu. Babasıyla birlikte antrenmanlara devam ederek gelişimini sürdüren Abdurrahman, 2 ay sonra yapılacak Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olup Suriye'yi temsil etmek istiyor. Ramazan ayında sahurlarını Türkiye'de yapan baba ve oğlu, Cigvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönerek iftarlarını Şam'da yaptılar. Muhacir baba ve oğul, 5 yıldır görmedikleri aileleriyle Ramazan Bayramı'nın heyecanını yaşayacaklar.

"Ben 1 yıl önce dünya şampiyonasına giderek ikinci oldum ve kemeri aldım"

Türkiye'de düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda ikinci olup kemerin sahibi olan 13 yaşındaki Abdurrahman Ehşeni, "Türkiye'de 8 yıldır yaşıyorum. Şimdi Suriye'de Şam'a gidiyorum. Türkiye'de spor yaptım ve 4 yıl okula gittim. Kick boks ve muay thai sporu yapıyorum. 2019 yılında spora başladım. Bursa'da çok fazla boks maçları yaptım. Dünya Şampiyonasında maça çıktım ve bu kemeri kazandım. Boks eğitimlerini babamdan aldım. Arkadaşlarımı çok seviyorum ve özleyeceğim. Onları Şam'a bekleyeceğim. Ben 1 yıl önce dünya şampiyonasına gittim ve ikinci oldum. Bir sonraki şampiyona da birinci olmak istiyorum. 2 ay sonra dünya şampiyonasına gideceğim. Orada birinci olup Suriye'yi temsil etmek istiyorum. Kick boks çok güzel bir spor ve herkese tavsiye ediyorum" dedi.

"5 yıldır görmediğimiz ailemizin yanına gidip, Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı birlikte geçireceğiz"

Sahuru Türkiye'de yapıp iftarı 8 yıldır görmediği ailesiyle yapacak olan Ahmet Ehşeni, "Türkiye'ye 8 yıl önce geldim. Türkiye'ye geldiğimde bir kick boks antrenörü olarak Bursa'da spor salonunda eğitmenlik yaptım. Oğlum büyüyünce ona da eğitimler verdim. Oğlum müsabaka maçına çıkıp kazanarak kemerin sahibi oldu. Oğlumun 2 ay sonra dünya şampiyonası var. Ona katılıp Suriye'yi temsil ederek birinci olmak istiyor. 2017 yılından Türkiye'ye geldik ve şimdi Suriye'de Şam'a gideceğiz. Evlerimizi inşa edip yeni bir hayat kuracağız. 5 yıl bizi misafir ettikleri için Türk milletinden Allah razı olsun. Spor salonlarındaki hocalarımız çok iyiydi. Biz de Şam'da onları misafir etmek istiyoruz. Oğluma 2020 yılında dersler vermeye başladım. Türkiye'de bir şampiyonluk kazandı. Önümüzdeki şampiyona da hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Duygularımı tarif edemiyorum. Suriye'de ailemiz bizi bekliyor. Biz ailemizi 5 yıldır görmedik. Onların yanına gidip Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı birlikte geçireceğiz. Sahuru Türkiye'de yaptık, iftarı da Suriye'de açacağız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Abdurrahman Ehşeni, Suriye'ye Döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • megan goldberg:
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