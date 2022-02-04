Açık Kapı 2021 yılında 2 bin 41 başvuru aldı - Son Dakika

Sinop'ta vatandaşlara istediği hizmete kolaylıkla ulaşması amacıyla kurulan Açık Kapı'ya geçen yıl toplam 2041 başvuru yapıldığı açıklandı.

Vatandaşların talep ve önerilerini uzman personeller aracılığıyla ilgili birimlere kolaylıkla iletebildikleri Sinop Valiliği Açık Kapı birimi, hizmetini sürdürüyor. Sinop Valiliği tarafından açıklanan verilerle 2021 yılında Açık Kapı'ya yapılan toplam başvuru sayısı 2041 olarak açıklandı. En çok başvuru yapılan hizmet alanlarında ise 1362 başvuru ile ilk sırada sosyal hizmetler gelirken, ikinci sırayı ise 312 özellikle pandemi döneminde yaşlı ve evden çıkamayanlar için büyük ihtiyaç duyulan vefa masası yardımı olduğu belirtildi.

Diğer başvuru sıralamaları ise şu şekilde: 139 başvuru valilik hizmetleri, 70 başvuru yerel yönetimler, 66 başvuru çalışma ve sosyal güvenlik ve diğerleri olduğu ifade edildi. - SİNOP