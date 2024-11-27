Acil Servis Yerine Aile Hekimine Başvurun - Son Dakika
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Yerel

Acil Servis Yerine Aile Hekimine Başvurun

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Atmaca, nezle ve gripte aile hekimliklerinin tercih edilmesini önerdi.

27.11.2024 23:55
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Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Suna Ereybar Atmaca: "Acil servis yerine aile hekimine başvurun"

BURSA - Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Suna Ereybar Atmaca, nezle ve grip gibi hafif seyreden hastalıklarda hastanelerin acil servisleri yerine aile hekimliklerine başvurulması gerektiğine dikkat çekti.

Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı şikayetiyle acil servislere yapılan başvurularda artış gözlemlenirken oluşan yoğunluk nedeniyle kritik vakalara hızlı müdahale olumsuz yönde etkilenebiliyor. Bu kapsamda Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Ereybar Atmaca, vatandaşlara hangi durumlarda acil servise başvurmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Acil servislere başvuruların artmasının birçok nedeni olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Atmaca, "Hastalarımızın birinci basamak sağlık hizmetlerini yani aile hekimliklerini etkin kullanamaması ve hastaneden alınan randevulara yeterli hassasiyet göstermemesi acil servis başvurularımızı arttırmaktadır. Aynı zamanda kronik hastalıkların takipsiz kalması, kronik hastalık takibinin acil servislerde yürütülme noktasında bize danışılması da oldukça fazla başvuru kabulüne neden olmaktadır" şeklinde konuştu.

Evde istirahat edin

Özellikle mevsimsel geçişlerde ortaya çıkan grip ve nezle salgınıyla acil servislere başvuruların pik noktasına ulaştığının altını çizen Doç. Dr. Atmaca, "Bu noktada hastalarımız evde kendi uyguladıkları destek tedaviyle birlikte aile hekimlerine başvurarak onların yardımıyla bu süreci atlatabilirler" ifadelerini kullandı.

Bu durumlarda mutlaka başvurun

Acil servislere başvurulması gereken durumları belirten Atmaca, "Acil servise; hayati risk oluşturabilecek bilinç bulanıklığı, göğüs ağrısı, kolda bacakta tutmama, konuşamama gibi felç belirtileri, yaralanmalar, zehirlenmeler, yanıklar gibi ani gelişen ve hayatımızı riske sokabilecek durumlarda mutlaka başvurmalıyız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Acil Servis Yerine Aile Hekimine Başvurun - Son Dakika

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