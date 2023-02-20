Açlık grevindeki doktor belediye önünde fenalaştı - Son Dakika
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Açlık grevindeki doktor belediye önünde fenalaştı

20.02.2023 17:53
Açlık grevindeki doktor belediye önünde fenalaştı

Bursa'da açlık grevi başlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, Mudanya Belediyesi önünde fenalaşınca 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da açlık grevi başlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, Mudanya Belediyesi önünde fenalaşınca 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapacağı hastanenin projesini belediyenin iptal ettiği gerekçesiyle açlık grevine başlayan ortopedi doktoru Kayhan Turan, açlık grevinin 8'inci gününde fenalaştı. Vatandaşların ihbarı sonucu tek kişilik eylemin yapıldığı noktaya gelen 112 sağlık ekipleri, 8 gündür açlık grevi yaptığı için bitkin düşen doktoru ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kayhan Turan'ın şekerinin düştüğü, tansiyonunun da normal değerlerinin üzerine çıktığı hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ceylan Hastanesi'ne kaldırılan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, Mudanya'ya yapacağı ortopedi ve travmatoloji hastanesinin engellendiğini öne sürerek açlık grevi başlatmıştı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Açlık grevindeki doktor belediye önünde fenalaştı Açlık grevindeki doktor belediye önünde fenalaştı Açlık grevindeki doktor belediye önünde fenalaştı Açlık grevindeki doktor belediye önünde fenalaştı

Mudanya, Kayhan, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Açlık grevindeki doktor belediye önünde fenalaştı - Son Dakika

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