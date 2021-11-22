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Adana Büyükşehir Belediyesi toplandı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi toplandı

22.11.2021 15:04
Adana Büyükşehir Belediyesi toplandı

Adana Büyükşehir Belediye Meclis, Kasım ayının onuncu oturumu Meclis 2. Başkanvekili Mustafa Bayar tarafından açıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis, Kasım ayının onuncu oturumu Meclis 2. Başkanvekili Mustafa Bayar tarafından açıldı.

Gündem dışı konuşan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, geçen hafta geçirdiği kalp rahatsızlığından dolayı kendisi ile ilgilenen, arayan herkese teşekkür etti. Demirdağ ayrıca, Yüreğir'de yapılan adliye binası çevresinde yoğun bir trafik yoğunluğunun yaşandığını belirterek, "Aralıklarla kazalar meydana gelmektedir. Buraya çok acil trafik işaretlerinin konulmasını ve yapılmasını rica ediyorum. Bir de Kabasakal Mezarlığı önünde trafik ışıklandırmasının yapılmasını, yine ayrıca Şambayadı Mahallesi'nden gelirken orada bir yükseklik var. Gelişlerde aşırı hızla gelindiği için mezarlığın önünde kaza meydana geliyor. Yine aynı şekilde buradaki yolun da en az -2 metre aşağıya çekilerek düzenleme yapılmasını rica ediyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan'da kamuda ve serbest meslek alanlarındaki farklı meslek gruplarında hizmet veren ve görev alan bir çok insanın bulunduğunu ifade ederek, "Bunların kendi mesailerine, emeklerine, mesleklerine dönük kendi örgütlenmeleri ve bu mesleklerini duyurabilen ve kamuoyunda karşılık görmelerini sağlayabilecek ve kamuoyunun da duyarlılığını getirecek günleri vardır. Örneğin 24 Kasım Öğretmeler Günü'nde olduğu gibi. Ama bugün 22 Kasım Diş Hekimleri Günü. Bu alanda kamuda ve özelde görev alan, mesleğini başarıyla devam ettiren, emeğinin karşılığını yeterince alsa da almasa da halkın sağlığı ile ilgilenen ve bu alanda görev alan tüm hekimlerimizin gününü kutluyorum" dedi.

Seyhan, kendi kızının da bu yıl diş hekimi olduğunu açıklayarak, kızına da meslek hayatında başarılar diledi.

Daha sonra gündemlere geçildi. Komisyon raporu olan 46 ve 47 maddeler oy birliğiyle kabul edildi. 48. madde ise oy çokluğuyla kabul edilirken teklif olan 49. madde ise ilgili komisyona havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına komisyonlardan gelecek maddeleri görüşmek üzere 23 Kasım 2021 saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediyesi toplandı - Son Dakika


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