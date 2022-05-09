Adana Çocuk Festivali Yapıldı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği ile paydaşlığını yaptığı ve geliri SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılacak olan Adana Çocuk Festivali, 6-8 Mayıs arasında Mimar Sinan Parkı'nda düzenlendi.

Konser, tiyatro, söyleşi, müzik, dans, atölyeler ve eğlenceli çocuk oyunlarının yer aldığı festivalde, Adanalılar, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. "Dayanışma Başlıyor" teması ile düzenlenen festivalde oyuncu ve sunucu Berna Laçin ile Yeliz Doğramacılar, Şair-Yazar-Gazeteci-Araştırmacı ve Tiyatro Oyuncusu Sunay Akın, oyuncu ve manken İpek Tanrıyar, Animasyon Yapımcısı-Karikatürist ve Kral Şakir'in Mucidi Varol Yaşaroğlu, Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, Sinema ve Televizyon Oyuncusu Lemi Filozof, Aykut Pala; Adanalılarla söyleşiler düzenlenirken, DJ Ersin Show vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

İREM DERİCİ VE ECE MUMAY KONSERİ

İrem Derici ve Ece Mumay konserlerinin yer aldığı festivalin stant ve sponsor geliri SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılacak.