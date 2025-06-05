Adana\'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Adana'da cezaevinde tahliyeler başladı. Tahliye olanlar ve yakınları sevinç yaşadı.

Kamuoyunda '10. Yargı Paketi' olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyeler başladı. Yakınlarını karşılamak için cezaevi önüne gelen mahkum yakınları, tahliye olacakları bekledi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan mahkumlar, yakınlarıyla sarılarak hasret giderdi. Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan mahkum ve yakınları sevinç yaşadı.

"BABAMIN DA ÇIKMASINI İSTİYORUM"

Cezaevinden tahliye olan Kaan Türkyılmaz (23), mutlu olduğunu ifade ederek, "Yüce Allah'ın adaletine sığındık, devletimiz de elimizden tuttu. Allah diğer mahkumlara da yardım etsin. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, bir af daha istiyoruz. Babam cezaevinde, 15 yıl ceza aldı. Onun da çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

"49 AYIM VARKEN TAHLİYE OLDUM"

Cezaevinde 19 ay kaldıktan sonra tahliye olan Ayhan Özen (56), "Daha 49 ayım vardı, tahliye oldum. Çok mutluyum. Allah herkese yaşatsın bu mutluluğu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bayram öncesi bizim için çok büyük bir sevinç oldu. Çocuklarımın yanına gideceğim, bayramı birlikte yaşayacağız" dedi.

Tahliye olacak arkadaşını bekleyen Özkan Özhan ise, "İki bayramı birden yaşıyoruz. Allah kimseyi buraya düşürmesin. Arkadaşımı görünce koşup sarılacağım, öpeceğim. Götürüp 2 rekat tevekkül namazı kıldıracağım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; tahliyelerin bugün tamamlanması bekleniyor.