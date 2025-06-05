Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum - Son Dakika
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Yerel

Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum

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Adana\'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
05.06.2025 14:41  Güncelleme: 15:44
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Adana\'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
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10. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesi sonrası cezaevlerinde tahliyeler başladı. Adana'da tahliye olan 23 yaşındaki genç, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, bir af daha istiyoruz. Babam cezaevinde, 15 yıl ceza aldı. Onun da çıkmasını istiyorum" dedi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Adana'da cezaevinde tahliyeler başladı. Tahliye olanlar ve yakınları sevinç yaşadı.

Kamuoyunda '10. Yargı Paketi' olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyeler başladı. Yakınlarını karşılamak için cezaevi önüne gelen mahkum yakınları, tahliye olacakları bekledi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan mahkumlar, yakınlarıyla sarılarak hasret giderdi. Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan mahkum ve yakınları sevinç yaşadı.

"BABAMIN DA ÇIKMASINI İSTİYORUM"

Cezaevinden tahliye olan Kaan Türkyılmaz (23), mutlu olduğunu ifade ederek, "Yüce Allah'ın adaletine sığındık, devletimiz de elimizden tuttu. Allah diğer mahkumlara da yardım etsin. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, bir af daha istiyoruz. Babam cezaevinde, 15 yıl ceza aldı. Onun da çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

"49 AYIM VARKEN TAHLİYE OLDUM"

Cezaevinde 19 ay kaldıktan sonra tahliye olan Ayhan Özen (56), "Daha 49 ayım vardı, tahliye oldum. Çok mutluyum. Allah herkese yaşatsın bu mutluluğu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bayram öncesi bizim için çok büyük bir sevinç oldu. Çocuklarımın yanına gideceğim, bayramı birlikte yaşayacağız" dedi.

Tahliye olacak arkadaşını bekleyen Özkan Özhan ise, "İki bayramı birden yaşıyoruz. Allah kimseyi buraya düşürmesin. Arkadaşımı görünce koşup sarılacağım, öpeceğim. Götürüp 2 rekat tevekkül namazı kıldıracağım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; tahliyelerin bugün tamamlanması bekleniyor.

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • mehmet emir ılğaz:
    49 ay demek 4 yıl demek nasıl çıkıyor arkadaş bunlar kimin canını yakacaklar yazıklar olsun böyle adalete adam suç makınası olmuş hala dısarda 341 12 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Suçu işleyen cezasını çekecek.af olmamali 292 9 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Suçlar cezasız kaldı.. buna sebep olan siyasiler yatacak yer bulamasın inşallah.. bu saatten sonra çıkan suç makinelerinin işleyecekleri yeni suçların tek sorumlusu affı çıkartanlardır.. 249 3 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    şimdi yaz sorun yok kışa doğru yüzde 80 i geri döner tabi milletin canını yakipta. 163 3 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    suç oranı iyice yükselmez inşallah. eğer tekrar suç işlerse eski cezası eklenmesi gerekiyor 163 2 Yanıtla
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