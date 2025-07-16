Adana'da Çocuklarıyla Ormanda Yaşayan Baba - Son Dakika
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Adana'da Çocuklarıyla Ormanda Yaşayan Baba

Adana\'da Çocuklarıyla Ormanda Yaşayan Baba
16.07.2025 10:52
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Eşi tarafından terk edilen Bayram Güzeloğlu, 6 çocuğuyla birlikte ormanlık alanda yaşıyor.

Adana'da 3 yıl önce 6 çocukla birlikte eşinin terk ettiği Bayram Güzeloğlu, ev sahibinin sokağa atmasından dolayı üniversite yerleşkesinde ormanlık alanda yaşıyor.

Plastik atık toplayarak geçimini sağlayan Bayram Güzeloğlu (54), 3 yıl önce eşi Serap B. tarafından terk edildi. Serap B., 6 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Çocuklarına hem anne hem baba olan Güzeloğlu, 2 hafta önce de merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kirada oturduğu evden çıkarıldı. Gidecek yeri olmayan Güzeloğlu, 14 yaşındaki oğlu Mehmet Güzeloğlu ile birlikte Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi'nde ormanlık alana çadır kurarak, burada yaşamaya başladı.

Bayram Güzeloğlu, "Ev sahibine aylık düzenli olarak 5 bin lira kiramı ödüyordum. Bir gün gelip evi sattığını söyleyip, evden çıkmamı istedi. Ben de gidecek yerim olmadığını söyleyince daha ay dolmadan beni sokağa attı. Çocukla birlikte çadır alıp, ormanlık alana çadır kurup, burada yaşamaya başladık. Hava çok sıcak, burada yaşamak çok zor oluyor ama mecbur kaldık" dedi.

Eşinin de kendisini 6 çocukla birlikte 3 yıl önce terk ettiğini anlatan Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Eşim beni ve 6 çocuğumu terk edip başka bir adamla gitti. Beni bir tarafa bırakın, çocukları bile hiç düşünmedi. Bu yaşadıklarıma çok üzülüyorum ama elimden bir şey gelmiyor."

Mehmet Güzeloğlu ise çadırda yaşamanın zor olduğunu, geceleri korktuklarını söyleyerek, "Önce annem terk etti, şimdi sokakta kaldık. Annem gideli 3 yıl oldu, hiç görüşmedik. Onu özlüyorum ama o bizi hiç aramıyor. 3 yıldır hiç görüşmedik" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Çocuklarıyla Ormanda Yaşayan Baba - Son Dakika

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