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Adana'da Göç Çalıştayı - Son Dakika

Adana'da Göç Çalıştayı

14.11.2021 11:21
Adana'da Göç Çalıştayı

Adana'da Kentsel Mekanda Göç Odaklı Dirençliliğin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Çalıştayı yapıldı.

Adana'da Kentsel Mekanda Göç Odaklı Dirençliliğin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Çalıştayı yapıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen, çok sayıda katılımcı ve paydaşla birlikte düzenlenen ve uluslararası kurum temsilcilerinin, akademisyenlerin, ilgili dinamiklerin, Büyükşehir bürokratlarının katıldığı, iki gün süren çalıştayda önemli ve etkili sunumlar yapıldı.

Dival Oteli'nde düzenlenen çalıştayın ikinci günkü oturumları öncesinde söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal belediyecilik kapsamında ve toplumun, şehrin diğer sorunlarının çözümü için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Karalar, "Belediye başkanlığı yaptığımız süre içerisinde sorunlarla ilgili doğru çözümler bulmak ve hızlı hareket edebilmek için toplumun bütün kesimleriyle diyalog içinde olduk. İlgili meslek odalarımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla sürekli diyalog içinde, iş birliği yaptık. Böylece karşılaştığımız sorunlarla ilgili günün koşullarına uygun, hızlı çözümler üretmeye çalıştık" dedi.

"Göç belediyelerin üzerindeki yükü artırıyor"

Savaş ekonomisi, iklim krizi, coğrafik nedenler, insanların yaşam koşulları, doğup büyüdükleri yerlerde yaşama olanağını kaybeden toplulukların varlığı gibi nedenlerden dolayı dünyada nüfus değişiklikleri olduğunu ve bunun Türkiye'de de yaşandığını belirten Başkan Karalar, "Savaşlar elbette göçün önemli nedenlerinden biri ama bulundukları yerlerde karınlarını doyuramayan, bir gelecek inşa etme umudu olmayan insanlar da göç ediyor, ya da göç girişiminde bulunuyor. Göç dünyamızın sorunlarından biri olmaya devam edecek. İnsanlar göç ederken gittikleri yerlerde ekonomik açıdan güç, iklim ve coğrafya açısından da yaşanabilirlik arıyor. Adana da bu konuda cazip kentlerden birisi. Türkiye'de şehir nüfusuna oranla yüzde 10'ün üzerinde mülteci alan Adana 4. sırada. Tarihsel süreçte Türkiye çeşitli zaman dilimlerinde, çeşitli bölgelerden yoğun göç aldı. Adana da bundan nasibini aldı. Bu da sorunları artırıyor elbette. Her göç eden insan, kendi şehrinizin köyünden bile gelse, ekstra çalışma yapmanızı gerektiriyor. Göç belediye başkanlarının işini zorlaştırıyor. Bir yandan yerleşik düzendeki vatandaşlarınızın altyapı, yol, su ve diğer sorunlarıyla uğraşırken, bir yandan da göçün oluşturduğu istihdam, uyum, altyapı sorunlarını da üstlenmek zorunda kalıyorsunuz. Göç alan kentte sürekli artan hizmet ihtiyacı oluşuyor" diye konuştu.

"Birlikte yaşayacağız ve gereklerini yerine getirmeliyiz"

Özelde Adana'nın yaşadığı göç soruna değinen Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Adana bir sanayi ve tarım kenti olduğu için 1990'a kadar göç edenlere aş, iş verebildi ve onlar kendilerini Adanalı saydı. Fakat daha sonra gelenlere istenilen seviyede iş, AŞ verilemediği için gettolaşmalar oluşmaya başladı. İstihdam edilemeyen her birey, uyum sorununu daha derinden yaşıyor ve toplumsal anlamda olumsuz durumlar oluşabiliyor. Aldığımız Suriyeli göçü için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Adana'da resmi olmayan rakamlara göre 400 bin Suriyeli olduğunu biliyoruz. Seyhan Belediyesindeyken yaptığımız bir araştırmanın sonucuna göre; Adana'ya gelen Suriyeli göçmenlerin yüzde 50'sinden fazlasının, savaş sona erse bile ülkelerine gitmeyecekleri ortaya çıkmıştı. Biz de Suriye'den göçle gelenlerin minimum yüzde 60'ının artık bizim vatandaşımız olduğunu, bunu kabul etmemiz gerektiğini, birlikte uyum içinde yaşamamızın elzem olduğunu söyledik. İstihdamla ve uyumla ilgili uluslararası kuruluşlarla birlikte çok sayıda proje yaptık."

Çok değişik kökenlerden insanın Adana'da barış, kardeşlik, huzur içinde yaşamasının, Adana'nın önemli bir özelliği olduğunu kaydeden Başkan Karalar şöyle devam etti: "Göçle gelenlere yönelik, uyum, entegrasyon konularında belediyelerimiz ve devletimiz ilk etaptan itibaren birlikte çalışabilseydi daha etkin sonuçlar alınabilirdi. Bu işin içinde belediyeler de olmalı."

"Kapsamı genişletilerek toplantılara devam edilmeli"

Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle tamamladı:

"Adana'nın nüfusu yaklaşık 2 milyon 270 bin. Göçlerden dolayı dinamik, hareket halinde bir nüfus yapımız var. Bu nedenle yapılan işler de sürekli yenilenmek zorunda. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyor. Çalıştayımızın göçün oluşturduğu sorunların üstesinden gelinebilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili çalışılmaya devam edilmesi gerektiği görüşündeyim. İlgili bütün dinamiklerin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, devlet kurumlarımızın da katılacağı genişletilmiş başka çalıştaylar, toplantılar yapılması gerekiyor. Bu sorun toplumumuzun her kesimini ilgilendiren, çok önemli bir sorun. Biz göç de dahil her konuda Adana'yı dirençli kent yapmak istiyoruz. Göç Çalıştayının göçmenlerle ilgili Adana'nın direncini artıracağına inancım tam. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - ADANA

Adana'da Göç Çalıştayı
Adana'da Göç Çalıştayı
Adana'da Göç Çalıştayı
Adana'da Göç Çalıştayı

Zeydan Karalar, Karalar, Adana, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana'da Göç Çalıştayı - Son Dakika


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