Adana\'da Şoförden Çocuklara Dondurma İkramı

Adana'da bir otobüs şoförü sıcaktan bunalan çocukları dondurma ile serinletti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklıkları 35 dereceyi aştı. Kentte özel halk otobüsü süren bir şoför ise çocuk yolcularının sıcaktan etkilendiğini fark ederek bir dondurmacı önünde durarak, çocuklar için dondurma alıp onlara ikram etti.

'Otobüs şoförü öcü değil. Bugün dondurma günü, çocukları sevindirelim' diyerek dondurmaları dağıtan şoförün videosu sosyal medyada ilgi gördü. Dondurma alan çocuklar sevinirken aileler ise şoföre teşekkür etti. - ADANA