Adana\'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, anneleri terör konusunda bilgilendirdi

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "terörü hep birlikte durdurabiliriz" proje çerçevesinde anneleri terör konusunda bilgilendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Bürosu tarafından gençlerin terörün kucağına düşmemesi için "terörü hep birlikte durdurabiliriz" projesi başlatıldı. Polis proje çerçevesinde toplumun temelini oluşturan anne ve anne adaylarını terör konusunda bilgilendirdi. Anne ve anne adaylarıyla bir araya gelen polis, terör örgütlerinin eleman temin etme yöntemlerini, sosyal medyada örgütlerin yaptığı etkinlik ve yalan haberlerle gençleri kendi ağlarına nasıl düşürdüklerini, gençleri kendi çıkarları uğruna kullanarak onların milli ve manevi değerlerini yıprattıklarını anlattı. Polis ayrıca örgütlerin anne, baba ve aile bağlarını zayıflatarak gençleri yuvalarından uzaklaştırdığını, devlete, bayrağa karşı gençlerin zihinlerinde yanlış bir olgu oluşturduğunu, devlete ve bayrağa düşman etmeye çalıştıkları yönünde bilgi verdi. Polis annelere çocuklarını nasıl kontrol edeceklerine dair tavsiyelerde bulundu. - ADANA