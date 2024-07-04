Adana İtfaiyesi, Yangınlarla Mücadele İçin Eğitim Verdi

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Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Ceyhan Meslek Yüksekokulu birliğiyle başta kimyasal yangınlar olmak üzere itfaiye erlerine elektrikli ve akaryakıtlı araç yangını ile orman yangını konularında uygulamalı eğitim verildi.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle yangın sezonunda zorluklar artmaya başladı. İnsan kaynaklı yangınların yanı sıra meteorolojik kaynaklı yangınlar da arttı. Olası yangınlara karşı personelin eğitim seviyesini sürekli ileriye taşıyan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli personellere uygulamalı eğitim verildi. İtfaiye ekipleri senaryo gereği kimyasal yangın, elektrikli ve akaryakıtlı araç ile orman yangınlarına müdahale etti. Gerçeği aratmayan zorlu tatbikatlara katılan itfaiye ekipleri tüm yangın türlerine karşı dikkat edilmesi gereken konuları deneyimledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Daire Başkanı Ercan Kandemir, gerek donanım gerek uzman insan kaynağıyla 7 gün 24 saat görev başında olduklarını belirterek, olası yangınlara en kısa sürede müdahale ettiklerini anlattı. Kandemir, eğitim programlarının kesintisiz devam edeceğini bildirdi. - ADANA