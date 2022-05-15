Adıyaman Belediyesi siber güvenlik ısı haritası hazırlıyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, siber ısı güvenlik haritası için çalışmalara başladı.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, siber ısı güvenlik haritası çalışmaları için İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Siber Güvenlik Daire Başkanlığı Koordinatörlerinden destek aldıklarını söyledi.

Yetkililer, "Siber Güvenlik Daire Başkanlığı Koordinatörleri ile belediyemizin siber güvenlik ısı haritasının hazırlanması ve güvenlik önlemlerinin iyileştirmesi konusunda yaptığımız çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan sonra vatandaşlarımız sanal ortamda daha güvenilir şekilde belediye hizmetlerini yapabilecek" diye konuştu. - ADIYAMAN