Adıyaman'da, 18 Mart kutlamaları - Son Dakika
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Adıyaman'da, 18 Mart kutlamaları

18.03.2022 13:16
Adıyaman'da, 18 Mart kutlamaları

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni, Adıyaman'da Şehitlik Anıtına çelenk konulması sonrasında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni, Adıyaman'da Şehitlik Anıtına çelenk konulması sonrasında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şehitlikte gerçekleştirilen program sonrasında Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü konferans salonunda etkinlikler gerçekleştirildi.

Burada düzenlenen etkinliğe, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, kamu kurumlarının amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları, askeri erkan, şehit yakınları, Kıbrıs Gazileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Program bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, günün anlam ve önemine binaen konuşmalar gerçekleştirdi.

Yapılan konuşmaların ardından Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından oratoryo gösterileri yapıldı. Yapılan etkinlikler sonrasında katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da, 18 Mart kutlamaları
Adıyaman'da, 18 Mart kutlamaları

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da, 18 Mart kutlamaları - Son Dakika


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