Adıyaman\'da Afet Risk Azaltma Çalışmaları Devam Ediyor

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Adıyaman'da İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü etkinlikleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca koordine edilen '81 İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Kurulları' toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve diğer ilgili kurum müdürleriyle birlikte açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol, "Yaşamın her alanındaki afet tehlike kaynaklarını belirleyerek araştırmak, muhtemel riskleri azaltmak, afetlerin neden olduğu kayıpları en aza indirmektir. İlimizi afetlere hazır ve dirençli toplum haline getirme konusunda çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN