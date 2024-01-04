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Adıyaman için ulaşım konusunda büyük rahatlık sağlayacak olan Azerbaycan Bulvarında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Adıyaman için ulaşım konusunda büyük rahatlık sağlayacak olan Azerbaycan Bulvarında çalışmalar devam ediyor

Yapımına kısa süre önce başlanılan ve şehrin ulaşımını rahatlatmak adına büyük katkı sağlayacak olan Azerbaycan Bulvarında yol açma çalışmaları Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından ivedilikle sürdürülüyor. Azerbaycan Bulvarı, vatandaşların hem seyahat süresi konusunda hem de trafik akışı konusunda büyük ölçüde rahatlamasını sağlayacak.

Adıyaman için ulaşım konusunda büyük rahatlık sağlayacak olan Azerbaycan Bulvarında çalışmalar devam ediyor
04.01.2024 - 10:08,  Güncelleme: 10:26
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Adıyaman için ulaşım konusunda büyük rahatlık sağlayacak olan Azerbaycan Bulvarında çalışmalar devam ediyor.

Yapımına kısa süre önce başlanılan ve şehrin ulaşımını rahatlatmak adına büyük katkı sağlayacak olan Azerbaycan Bulvarında yol açma çalışmaları Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından ivedilikle sürdürülüyor.

Petrol Caddesi Türmüz Yolu ile Esentepe Mahallesini birbirine bağlayacak olan yaklaşık 8 kilometre uzunluğa ve 40 metre genişliğe sahip olacak olan Azerbaycan Bulvarı, vatandaşların hem seyahat süresi konusunda hem de trafik akışı konusunda büyük ölçüde rahatlamasını sağlayacak.

Çalışmaları yakından takip ederek süreç hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Vatandaşların ulaşım konusunda rahatlaması için ulaşım ağına yeni bir yol kazandırmaya çalışıyoruz. Azerbaycan Bulvarı dediğimiz yaklaşık 40 metre genişliğe sahip olan bu yol bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 8 kilometre uzunluğa sahip olacak ve Esentepe Mahallesi ile Türmüz Yolunu birbirine bağlayacak. İnşallah ilerleyen süreçte kuzeyde bu çevre yolunun devreye girmesiyle birlikte ulaşımı büyük ölçüde rahatlatmış olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Adıyaman için ulaşım konusunda büyük rahatlık sağlayacak olan Azerbaycan Bulvarında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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