Adıyaman'da beşinci Halk ve Güvenlik Toplantısı dört mahalle için yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da beşinci Halk ve Güvenlik Toplantısı dört mahalle için yapıldı

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Adıyaman\'da beşinci Halk ve Güvenlik Toplantısı dört mahalle için yapıldı
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Adıyaman'da Vali Abdullah Küçük başkanlığındaki Halk ve Güvenlik Toplantıları'nın beşincisinde dört mahallenin asayiş, trafik ve altyapı sorunları ele alındı. Mahalle sakinlerinin eğitim, sağlık ve çevre talepleri dinlenerek çözüm önerileri değerlendirildi.

Adıyaman'da düzenlenen halk ve güvenlik toplantısı'nda dört mahallenin asayiş, trafik ve altyapı sorunları ele alınarak vatandaşların talepleri değerlendirildi.

Adıyaman'da mahallelerde huzur ve güvenliğin artırılması, vatandaşların sorunlarının yerinde tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması amacıyla düzenlenen Halk ve Güvenlik Toplantıları'nın beşincisi, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi. Yavuz Selim İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, ilgili kurum amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Yavuz Selim, Turgut Reis, Malazgirt ve Mehmet Akif mahallelerinin ele alındığı toplantıda, dört mahallenin asayiş ve trafik durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Eğitim, sağlık, altyapı ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere mahalle sakinlerinin talep ve beklentileri dinlendi. İletilen sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirilirken ilgili kurumların yürüteceği çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşların taleplerine yönelik çözüm süreçlerinin hızlandırılması üzerinde duruldu. Valilik koordinasyonunda düzenlenen Halk ve Güvenlik Toplantıları'nın, mahallelerdeki sorunların yerinde tespit edilmesi, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlarca değerlendirilmesi ve huzur ile güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
AdıyamanGüvenlikPolitikaTrafikAsayişGüncelYerelSon Dakika

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