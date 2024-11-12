Adıyaman'da GAMER 2024 Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da GAMER 2024 Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman\'da GAMER 2024 Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman'da 2024 yılı İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) izleme değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, 2024 ve 2025 yılına yönelik çalışmalar görüşüldü.

12.11.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Adıyaman'da 2024 yılı İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) izleme değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

GAMER 2024 yılı izleme değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısına Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede ve ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantıda, GAMER'in işleyişiyle ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla çeşitli konular değerlendirildi. Katılımcılar, 2024 yılı içinde elde edilen deneyimler ve uygulamaların yanı sıra, 2025 yılında yapılacak çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini sundu.

Toplantı kapsamında 2025 yılına yönelik olarak alınması planlanan kararlar tartışıldı ve ilgili gündem maddeleri görüşüldü. GAMER'in afet ve acil durumlara müdahale süreçlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımların üzerinde duruldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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