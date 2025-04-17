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Adıyaman'da Güvenlik Toplantısı

Adıyaman\'da Güvenlik Toplantısı

Vali Osman Varol, asayiş değerlendirme toplantısında alınan güvenlik önlemlerini açıkladı.

17.04.2025 13:47
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Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cafer Demir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve basın mensuplarının katılımlarıyla güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda, Vali Osman Varol tarafından son 1 ay içerisinde gerçekleşen asayiş olayları hakkında detaylı bir değerlendirme yapılarak vatandaşların can ve mal güvenliği başta olmak üzere yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Adıyaman Valisi Osman Varol, uygulamalar kapsamında 1 adet Ramazan Bayramı tedbirleri uygulaması, 1 adet Türkiye kaçak/sahte alkolü içki uygulaması, 1 adet huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar uygulaması, 3 adet okul önü ve çevreleri uygulaması, 1 adet park, bahçe ve motosiklet uygulaması, 28 adet kız yurtlar uygulaması, 29 adet konteyner kent ve çevresi uygulamaları, 21 adet okul giriş çıkış denetim uygulamaları, 2 adet düzensiz göç ile mücadeleye yönelik uygulamalar, 8 adet 6136 SKM suçuna yönelik uygulamalar, 11 adet 507 SKM suçuna yönelik uygulamalar, 5 adet okul giriş-çıkışları ve NARVAS İhbarlarına Yönelik Uygulama ve 6 adet Şok Uygulama gibi çeşitli uygulamalar yapıldığını dile getirdi.

Son bir aylık dönemde birimlerin konularına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 79'u hapis cezası olmak üzere toplam 299 şahıs yakalandığı, il giriş-çıkış uygulama noktalarında 29 bin 542 şahıs sorgusu 4 bin 553 araç denetimi yapıldığı, çeşitli suçlardan aranması bulunan 37 şahsın yakalandığı belirtildi. Aynı zamanda yapılan uygulamalarda 648 bin 589 şahsın kimlik sorgusunun da yapıldığı belirtildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, yapılan denetimlerde, "18 adet farklı marka ve çapta tabanca, 25 adet farklı marka ve çapta tüfek, 84 adet mermi, 2 adet kesici alet, 7 adet kurusıkı tabanca, 1,35 gram kokain, 14,18 gram esrar, 136,71 gram metamfetamin, 695,95 gram bonzai, 2,0 gram ectasy, 496 adet sentetik ecza hap, 58 paket kaçak sigara, 160 adet kaçak elektronik sigara, 37 adet gümrük kaçağı telefon, 217 adet kaçak emtia, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 56 adet cep telefonu şarj cihazı, 85 adet cep telefonu aksesuarı, 24 adet kozmetik malzeme, 96 adet el feneri, 12 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirilmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğünce 17 Mart 2025 - 17 Nisan 2025 tarihleri arasında il geneli bin 293 olay meydana gelmiş, bu olayların bin 168 tanesi aydınlatılmış, aydınlatma oranı 90,3 dür. Bu olayların suç gruplarının dağılımı; kişilere karşı işlenmiş suçlarda; kişilere karşı işlenen suçlar (Yaralama, öldürme, tehdit, hakaret gibi) kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 462 olaydan 443 olay aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 614 şüpheli yakalanmıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda; malvarlığına karşı işlenen suçlar (Ev ve İş yerinden hırsızlık, motosiklet ve oto hırsızlığı ile dolandırıcılık gibi) kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 241 olaydan 139 olay aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 99 şüpheli yakalanmıştır. TEM Şube Müdürlüğünce.17 Mart 2025 - 17 Nisan 2025 tarih aralığında il geneli 3 olay meydana gelmiş, aydınlatma oranı yüzde 100,0 dür. Meskun mahalde yakalanan 2 şahıs hakkında işlem yapılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip aynı gün serbest bırakılmıştır. KOM KOM Şube Müdürlüğünce 17 Mart 2025 - 17 Nisan 2025 tarihleri arasında il geneli 12 olay meydana gelmiş, bu olayların 12 tanesi aydınlatılmış aydınlatma oranı yüzde 100,0 dür. Narkotik Şube Müdürlüğünce 17 Mart 2025 - 17 Nisan 2025 tarih aralığında il geneli 196 olay meydana gelmiş, bu olayların 196 tanesi aydınlatılmış aydınlatma oranı yüzde 100'dür. Siber suçlar konusunda ise 17 Mart 2025 - 17 Nisan 2025 tarihleri arasında 63 olay gerçekleşmiş, 37 olayın failleri belli olup, 26 olay faili meçhul olarak kayıt altına alınmış, failleri tespit amacı ile soruşturmaları devam etmektedir. Cumhuriyet savcılıklarından, emniyet birimlerinden gönderilen ve resen yapılan çalışmalarımız neticesi suça konu sosyal medya hesapları ve şahıslar hakkında 226 adet araştırma raporu tanzim edilmiştir. Çocuk istismarı konusunda 2 dosya kapsamında operasyon yapılmış, 2 şahsın ev araması ile elde edilen materyallere el konularak incelemeleri yapılmış, şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir. Suçun işlenmeden önlenmesi amacıyla yapılan faaliyetler kapsamında dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, çevrimiçi çocuk istismarı ve siber güvenlik konularında 95 öğrenci, öğretmenimize yüz yüze bilgilendirme semineri verilmiş ayrıca 10 Nisan Polis Haftası kapsamında yapılan stant çalışması neticesi bin 105 vatandaşımıza bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 5 Suriye uyruklu şahsın gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmiş olup, 16 yabancı uyruklu şahıs ise geri gönderme merkezine sevk edilmiştir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında 20 yabancı uyruklu şahsa 'Yol izin belgesi olmadan seyahat etmek' suçundan toplam 131 bin TL idari yaptırım uygulanmıştır. Trafik akışının düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 119 bin 21 araç 6 bin 147 motosiklet kontrol edilmiş, 14 bin 778 araç ve motosiklete, 2 bin 75 sürücüye işlem yapılmış, 705 araç trafikten men edilmiş, toplam 47 milyon 528 bin 800 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğünce ve İl Jandarma Komutanlığınca İl merkezinde yapılan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul ve çevrelerinde servis denetimi uygulamasında 756 okul servis aracı ve şoförü denetlenmiş 81 okul servisine 245 bin 54 TL idari para cezası uygulanmıştır" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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