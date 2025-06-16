Adıyaman'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Adıyaman'da Güvenlik Toplantısı

Adıyaman\'da Güvenlik Toplantısı
16.06.2025 12:28
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Vali Osman Varol, asayiş olayları ve alınan tedbirler hakkında bilgi verdi, birçok suçlu yakalandı.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve basın mensuplarının katılımlarıyla güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda, Vali Osman Varol tarafından son 1 ay içerisinde gerçekleşen asayiş olayları hakkında detaylı bir değerlendirme yapılarak vatandaşların can ve mal güvenliği başta olmak üzere yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol son 1 ay içerisinde toplam 119 uygulamanın yaptığını vurgulayarak, çeşitli suçlardan aranması bulunan 360 şahsın yakalandığını ve bu şahıslardan 68'inin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını söyledi.

Vali Varol aynı zamanda uygulamalarda 695 bin 487 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını belirterek 16 adet tabanca, 13 adet tüfek, 218 adet mermi, 10 adet kesici alet, 8 adet kurusıkı tabanca, 58,09 gram esrar, 134,05 gram metamfetamin, 411,53 gram bonzai, 32 kök kenevir, 5 adet ectasy, 398 adet sentetik ecza hap, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 66 adet gümrük kaçağı telefon, 55 litre kaçak içki, 9 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet el dedektörü, 1 adet dinamit lokumu, 15 adet tarihi eser ve 23 adet kaçak emtia ele geçirildi.

Bir ay içerisinde meydana gelen bin 264 asayiş olayından bin 156'sının aydınlatıldığını söyleyen Vali Varol, kişilere karşı işlenen suçlar (yaralama, öldürme, tehdit, hakaret gibi) kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 600 olaydan 583 olayın aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 911 şüpheli yakalandığını dile getirdi.

Terörle mücadele çalışmaları çerçevesine meydana gelen 10 farklı olayında 10'nun aydınlatıldığını söyleyen Vali Osman Varol, kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili ise 12 olayın meydana geldiğini ve bu olayların tamamının çözüldüğünü söyledi.

Trafikle ilgili de bilgi veren Vali Osman Varol, 129 bin 831 araç, 10 bin 327 motosiklet kontrol edilmiş,

16 bin 723 araç ve motosiklete, 2 bin 441 sürücüye işlem yapıldığını bin 102 aracın trafikten men edildiğini söyledi. Yapılan denetimlerle toplam 55.673,260 TL idari para cezası uygulandığını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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