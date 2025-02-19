Adıyaman\'da İş Arayanlarla Buluşma

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Adıyaman Valisi Osman Varol, iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Varol, iş arayan vatandaşları OSB'deki sanayi tesisleri ile özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirerek iş olanağı sağlanması noktasında gerekli talimatları verdi.

Vali Varol, "Vatandaşlarımızın işsizlik sorununu çözmek, istihdamı artırmak ve toplumsal huzuru tesis etmek için yoğun gayret sarf ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN