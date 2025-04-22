Adıyaman\'da Motofest Heyecanı

Adıyaman'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfedileceği adrenalin dolu MOTOFEST başlıyor.

Adıyaman'da, 25-26 ve 27 Nisan'da ilki düzenlenecek MOTOFEST, yalnızca motosiklet yarışlarıyla birlikte sanatı ve müziği de buluşturan eşsiz bir festival deneyimi sunacak. Hafta sonu Adıyaman'da ilki düzenlenecek MOTOFEST ile ilgili hazırlık toplantısı Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kadim kültürü ve misafirperverliği ile çok sayıda sanat ve sporseveri ağırlamaya hazırlanan Adıyaman'da MOTOFEST'in en güzel şekilde geçmesi amacıyla yapılan hazırlık çalışmaları gözden geçirildi. Festival kapsamında, 26 Nisan Cumartesi günü Beşpınar Marina alanında ünlü sanatçı Kıraç sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Ayrıca, profesyonel sürücüler adrenalin dolu motor akrobasi şovu yapacak, heyecan ve tutku bir arada olacak. Rehberler eşliğinde düzenlenecek turlarla motor grupları, Adıyaman'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek tarihe bir yolculuk başlatacak.

25-27 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak MOTOFEST'e tüm vatandaşlar davet edildi. - ADIYAMAN