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Adıyaman'da Sağlık Toplantısı

Adıyaman\'da Sağlık Toplantısı

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik başkanlığında 2024 çalışmaları değerlendirildi.

20.11.2024 14:49
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Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik başkanlığında 'Değerlendirme toplantısı' düzenlendi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik başkanlığında İlçe sağlık müdürlükleriyle 2024 yılı ilk 9 aylık çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçe sağlık müdürlüklerinin katılımıyla 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda, ilçelerdeki aile sağlığı merkezlerinde sunulan gebe, bebek izlemleri, riskli gebelerin takibi, aşılamalar, meme kanseri, kadınlarda rahim kanseri, kalın bağırsak kanseri tarama çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik'e toplum taraması örnek çalışması olarak Besni ilçesinde yürütülen ve bu güne kadar yaklaşık bin kişiyi kapsayan 50 yaş üzeri erkeklerde prostat spesifik antijen taramalarının tanıtımı aktarıldı.

Ayrıca toplantıda ilçe sağlık müdürlükleri tarafından mobil hizmet kapsamında yapılan taramalar ve halk sağlığı açısından kazanımlar ele alınırken, aşılama çalışmaları sırasında kaçırılmış fırsatların değerlendirilmesi, eksik aşıların tamamlanması gibi konular da istişare edildi.

Toplantı sonunda bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik,"Bugün ilk olarak 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde yapılan çalışmaları masaya yatırdık. İlçe Sağlık Müdürlüklerimizle birlikte ilçelerdeki sağlık hizmetlerinin işleyişi ile çalışmaları sunum eşliğinde değerlendirdik. Vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini artırmayı, sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamayı, vatandaşlarımıza erişilebilir, etkili, etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı kendimize amaç edinmeyi hedef koyduk. Hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaştıracak stratejilerimizi ortaya koyarak yol haritamızı belirliyoruz. Ayrıca sağlık hizmetlerinde vatandaşımızın memnuniyetine odaklandığımızı söylemek istiyorum. Sağlık hizmetlerini mevcut gelinen noktanın bir üst seviyesine çıkartmak, bu hizmetleri sunumunda imrenerek bakılan bir kent olma yolunda gayret sarf edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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