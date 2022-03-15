Adıyaman'da su ücretlerinde ikinci indirim - Son Dakika
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Adıyaman'da su ücretlerinde ikinci indirim

15.03.2022 16:23
Adıyaman'da su ücretlerinde ikinci indirim

Geçen ay su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü açıklayan Adıyaman Belediyesi, bu indirimin üzerine bir indirim daha yaparak 2 ayda suya toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapmış oldu.

Geçen ay su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü açıklayan Adıyaman Belediyesi, bu indirimin üzerine bir indirim daha yaparak 2 ayda suya toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapmış oldu.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, su tüketim bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşüren Adıyaman Belediyesi, meclis kararıyla bu indirimin üzerine bir indirim daha yaptığını müjdeledi. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyaman Belediyesi olarak geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda KDV indirimi kararı aldıkları içme suyuna bir indirim daha yapıldığını belirtti.

Yetkililer, "Su fiyatlarındaki yüzde 7'lik KDV indirimin ardından şimdi de yüzde 7'lik su fiyatı indirimi yaptık. Vatandaşlarımızın su faturalarına toplamda yüzde 14 indirim uygulanmış olacak. Hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Adıyaman, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da su ücretlerinde ikinci indirim - Son Dakika


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