Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü Mart Ayı İlçe Müdürleri Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü Mart Ayı İlçe Müdürleri Değerlendirme Toplantısı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü Mart Ayı İlçe Müdürleri Değerlendirme Toplantısı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü, Mart ayı ilçe müdürleri değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda eğitim öğretim çalışmaları, projeler ve eğitsel-kültürel faaliyetler hakkında bilgi alındı. Ayrıca destekleme ve yetiştirme kurslarının denetim ve takiplerinin düzenli yapılması gerektiği vurgulandı. Bakanlık tarafından uygulamaya konulan projelerin takibi de toplantıda ele alındı. Spor, sanat ve kültürel etkinliklerle tam öğrenme projesi ve diğer eğitim yatırımlarının son durumu da değerlendirildi.

23.03.2024 11:15  Güncelleme: 11:15
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Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü Mart ayı ilçe müdürleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında, eğitim müfettişleri başkanı, müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin katılımlarıyla Mart ayı ilçe müdürleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Perre Uygulama Oteli toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim öğretim çalışmaları, projeler ve eğitsel-kültürel faaliyetler hakkında ilçe milli eğitim müdürlerinden bilgi aldı. Eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve akademik başarıyı artırmak için yapılan çalışmalar değerlendirildi. Destekleme ve yetiştirme kurslarının denetim ve takiplerinin düzenli yapılması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık tarafından uygulamaya konulan "Dilimizin Zenginlikleri Projesi", "Liselerde Bilim Uygulaması Projesi", "Kök Değerler Temalı Etkinlik Kitabı", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi", "Okulda İyilik Var" ve "Okul Ortaklığı" projelerinin takibinin Bakanlığın takvimine göre yapılması gerektiği toplantıda belirtildi.

Akademik başarının yanında, öğrencileri topluma kişilik sahibi, sağlıklı bireyler olarak kazandırmak, dostluğu, paylaşmayı ve rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla müdürlük koordinesinde uygulamaya konulan "Spor, Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme Projesi" ele alındı. Proje kapsamında geçen yıllara göre sporcu ve lisanlı sporcu öğrenci sayısında belirgin bir artış olduğu belirtildi.

Ayrıca Kaliteli Eğitim Modeli (KALEM), TEKNOFEST ve diğer proje ve yarışmaların başvuruları, öğrencilerin sosyal gelişimini desteklemek için okul bahçelerinde geleneksel oyunlar oynamaya teşvik edilmesi, sabah fiziki etkinliklerle derse başlama, taşımalı eğitim servisleri ve öğrenci öğle yemeklerinin kontrol ve denetimleri ve eğitim yatırımlarının son durumu değerlendirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü Mart Ayı İlçe Müdürleri Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

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