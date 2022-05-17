ADÜ'de '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinlikleri kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

ADÜ'de '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinlikleri kutlandı

17.05.2022 11:53
ADÜ'de '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinlikleri kutlandı

Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı ve Fakülte Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu tarafından düzenlenen 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Kutlama Programı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı ve Fakülte Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu tarafından düzenlenen 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Kutlama Programı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Programa; Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Belgin Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner ve öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı. Kutlamalar, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Özsunar, 'Sevgi ve Olumlu Duygu ile İyileştiren Hemşireler' başlıklı sunumunda, sevginin temel bir duygu olduğunu, ağrı hissinin azalmasında, alzhemier ve otizm gibi toplumları etkileyen pek çok hastalığın önlenmesinde oldukça önemli olduğunu söyledi.

Açılış konuşmasının arkasından, Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Gerçek Öter'in 'Hemşireler: Öncü Bir Ses- Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak için Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklara Saygı Gösterin' konulu konferansı gerçekleşti. Gerçek Öter konuşmasında, hemşirelerin özellikle pandemi döneminde karşı karşıya kaldığı zorluklar ile bunların oluşturduğu olumsuz sonuçları değindi. Ayrıca birey ve toplum sağlığının güçlendirilmesinde hemşirelik mesleği ve hemşirelik eğitimine yapılacak yatırımın çok yönlü önemini bilimsel araştırma sonuçlarıyla birlikte vurguladı.

Hemşirelik Haftası programı, eğitimci ve şair emekli hemşire Necla Öngüç'ün 'Yaşadım Diyebilmenin Bir Yolu Olarak Sanat' konferansı ile devam etti. Öngüç, hemşirelikle ilgili yaşadığı deneyimleri şiirleri ile dile getirme yolculuğunu duygusal anlatımıyla katılımcılarla paylaştı. Etkinlik programının son konuşmacısı olarak, yılın hemşiresi seçilen Aydın Didim Devlet Hastanesi'nde görevli Hemşire Yeter Alacam, 'Hemşireliğin Güçlendirilmesi ve Deneyimler' konulu konuşmasında özellikle pandemi döneminde yaşadığı zorlu deneyimlerini ve bu süreçteki mücadelesini paylaştı.

Program, Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencileri arasında düzenlenen 'İçimizdeki En'ler yarışmasının sonuçlarının açıklaması kazanan öğrencilere teşekkür belgeleri ve ödüllerinin verilmesinin ardından Arş. Gör. Belma Toptaş ve Arş. Gör. Dr. Dilara Şahan'ın moderatörlüğünü yaptığı Hemşirelik Fakültesi Müzik Grubu'nun dinletisiyle sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinlikleri kutlandı
ADÜ'de '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinlikleri kutlandı
ADÜ'de '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinlikleri kutlandı
ADÜ'de '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinlikleri kutlandı
ADÜ'de '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinlikleri kutlandı
ADÜ'de '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinlikleri kutlandı
ADÜ'de '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinlikleri kutlandı

YORUMLAR
500
ADÜ Rektörü Aldemir'in de katıldığı 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı başladı ADÜ Rektörü Aldemir'in de katıldığı 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı başladı Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinden 'Engelsiz Eğleniyoruz Projesi' Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinden 'Engelsiz Eğleniyoruz Projesi'
Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, 18 mayıs, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADÜ'de '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinlikleri kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:49:24. #1.11#
SON DAKİKA: ADÜ'de '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinlikleri kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement