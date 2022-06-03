ADÜ'de spor konuşuldu - Son Dakika
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ADÜ'de spor konuşuldu

03.06.2022 10:03
ADÜ'de spor konuşuldu

26. ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Spor Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği söyleşi Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

26. ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Spor Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği söyleşi Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Söyleşiye; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yaşar Şahin ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Çelik'in konuşmacı olduğu söyleşide; 'Sporda Çocuk Koruma' ve 'Güncel Gelişmeler Işığında Yeni Spor Yasası ve Kulüp Yönetimi 'konuları ele alındı.

Söyleşi, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de spor konuşuldu
ADÜ'de spor konuşuldu
ADÜ'de spor konuşuldu
ADÜ'de spor konuşuldu
ADÜ'de spor konuşuldu
ADÜ'de spor konuşuldu
ADÜ'de spor konuşuldu
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Selçuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADÜ'de spor konuşuldu - Son Dakika


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