ADVAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Eren tarafından 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun sunulduğu genel kurulda, katılımcılar ADVAK'ın mevcut durumu ve daha iyi konuma gelmesine yönelik öneriler sundu. Ayrıca denetim kurulu raporu okunarak ilgili kurullar aklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Ali Akyol, Rektör, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › ADVAK Genel Kurulu gerçekleşti - Son Dakika

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