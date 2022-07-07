ADVAK Genel Kurulu gerçekleşti - Son Dakika
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ADVAK Genel Kurulu gerçekleşti

07.07.2022 09:18
ADVAK Genel Kurulu gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK) Genel Kurulu gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK) Genel Kurulu gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol'un divan başkanlığında gerçekleşen toplantıya; ADVAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Eren, ADVAK yönetim kurulu üyeleri ve mütevelli heyet üyeleri katıldı.

ADVAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Eren tarafından 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun sunulduğu genel kurulda, katılımcılar ADVAK'ın mevcut durumu ve daha iyi konuma gelmesine yönelik öneriler sundu. Ayrıca denetim kurulu raporu okunarak ilgili kurullar aklandı. - AYDIN

YORUMLAR
500
ADÜ'nün mühendisleri kep fırlattı ADÜ'nün mühendisleri kep fırlattı
Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Ali Akyol, Rektör, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADVAK Genel Kurulu gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADVAK Genel Kurulu gerçekleşti - Son Dakika
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