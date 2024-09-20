AFAD'dan Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
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AFAD'dan Arama Kurtarma Eğitimi

Eskişehir AFAD, arazi şartlarında arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

20.09.2024 11:10
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Eskişehir AFAD eğitmenleri, Karakayalar Tırmanış Bahçesi'nde ESOGÜAK ekibine arazi şartlarında arama kurtarma eğitimi verdi.

Sivrihisar Karakayalar Tırmanış Bahçesi'nde gerçekleşen kapsamlı eğitim 18 Eylül Çarşamba günü sona erdi.

Eğitimde makara sistemleri ile kurtarma, top rope tırmanış, iniş teknikleri ve kamp kurulumu gibi önemli konular işlendi. AFAD, afetlere karşı hazır olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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