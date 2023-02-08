Afad: Depremde Hayatlarını Kaybetenlerden Kimliği Tespit Edilemeyenler, 24 Saatlik Bekleme Süresi Sonunda Defnedilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin kimliklerinin en kısa sürede tespit edilmesi ve defin hizmetleri için valilikler ile ilgili kurum ve vuruluşlara talimat verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, kimliği tespit edilemeyen naaşlar, 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınmasını müteakip Cumhuriyet Savcılığı ile Mülki İdare Amirliği'nin değerlendirmesi çerçevesinde defnedilecek.

Kahramanmaraş'ta önceki gün 7,7 ile 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan depremlere ilişkin AFAD tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, depremde hayatlarını kaybedenlerin kimliklendirilmesi ve defin hizmetleri ile ilgili olarak, "Bu depremlerin ortaya çıkardığı yıkıcı etki nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın en hızlı bir şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına ivedi bir şekilde teslim edilmesi büyük önem arz ettiğinden kimliklendirme ve defin hizmetleri konusunda yeknesaklığın sağlanması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde İçişleri Bakanlığı'nın 07 Şubat 2023 tarih ve 46697 sayılı yazısı ile ilgili valilikler ve kurum/ kuruluşlar talimatlandırılmıştır" denildi.

AFAD açıklamasına göre, depremde hayatlarını kaybedenlerle ilgili cenaze işlemleri ve defin işlemleri için şu talimatlar verildi:

Ölü muayene işlemleri, cenazelerin bulundukları il veya ilçe başsavcılıkları nezdinde yapılarak çevre il ve ilçelere gönderilmeyecek.

Cenazelerin hangi bina ve enkazdan çıkarıldığının sağlık ya da kolluk görevlisine tutanak eşliğinde teslim edilerek, hastaneye intikali sağlanacak. Düzenlenecek tutanakta müteveffanın yakınlarının ya da tanıyan kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiye yer verilecek.

TEŞHİS EDİLEMEYENLER ADLİ TIP İNCELEMESİ YAPILACAK

Vefat edenlerin yakınları ya da tanıyan kişiler tarafından teşhis suretiyle kimliklerinin tespit edilememesi halinde DNA, kan örneği, parmak izi gibi adli tıp incelemesine bağlı yöntemlerle kimlik tespiti yapıldıktan sonra cenaze teslim işlemleri yapılacak.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra teşhis ya da adli tıp yöntemleri ile 5 gün içinde kimliklendirilerek yakınlarına teslim edilemeyen naaşların DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı ile Mülki İdare Amirliği'nin ortak değerlendirmesi çerçevesinde dini vecibelere uygun defnedilecek. Kabrin konumu da belirtilerek tutanağa bağlanacak.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN CENAZELER, 24 SAATLİK BEKLEMENİN ARDINDAN DEFNEDİLECEK

AFAD'ın açıklamasında, "Ancak afete maruz vilayetlerimizden iletilen bilgilerde naaşların muhafazasında sıkıntılar yaşanabileceği, cenazelerde bozulmalar olabileceği değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak, yakınları/ tanıdıklarınca teşhis suretiyle ya da adli tıp yöntemleriyle kimliklendirme yapılamayan naaşların 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınmasını müteakip Cumhuriyet Savcılığı ile Mülki İdare Amirliği'nin değerlendirmesi çerçevesinde kabrin yeri/ konumu tutanağa bağlanarak dini vecibelere uygun defnedilmesi uygun görülmüştür" denildi.