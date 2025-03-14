AFAD, Depo Ağını Genişletiyor - Son Dakika
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AFAD, Depo Ağını Genişletiyor

AFAD, Depo Ağını Genişletiyor

AFAD, 27 lojistik ve 54 cep depo ile afet hazırlıkları sürdürdüğünü duyurdu.

14.03.2025 22:50
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AFAD tarafından ülke genelinde 27 lojistik depo ve 54 cep depo oluşturulduğunu belirten AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, " Afetlere karşı hazırlık çalışmalarımız sürüyor" dedi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Elazığ'daki AFAD Lojistik Deposu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında depo envanteri ve yürütülen çalışmalar hakkında AFAD İl Müdürü Cafer Giyik'ten bilgi alan Pehlivan, afetlere hazırlık sürecinin önemine dikkat çekti. AFAD tarafından ülke genelinde 27 lojistik depo ve 54 cep depo oluşturulduğunu ifade eden Pehlivan, yapıların afet ve acil durumlara hızlı müdahale amacıyla temel barınma ve yaşam malzemelerini içerecek şekilde planlandığını ifade etti. Pehlivan, AFAD'ın "yarın için, bugün" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, lojistik depoların afet yönetimindeki kritik rolüne dikkat çekti. Elazığ'daki incelemeleri sırasında, afet müdahale süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

AFAD'ın, afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Doğal Afetler, Politika, Sağlık, Yerel, AFAD, Son Dakika

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