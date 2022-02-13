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AFAD gönüllüleri eğitim kampında bir araya geldi - Son Dakika

AFAD gönüllüleri eğitim kampında bir araya geldi

13.02.2022 00:57
AFAD gönüllüleri eğitim kampında bir araya geldi

AFAD gönüllüleri, Konya'nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen eğitim kampında bir araya geldi.

AFAD gönüllüleri, Konya'nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen eğitim kampında bir araya geldi.

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) Beyşehir'deki Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Üstünler mevkisindeki Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı'nda AFAD gönüllülerine yönelik eğitim kampı düzenlendi. Üç gün süreli kampa AFAD Eğitim Şube Müdürü Şamil Günaydın, Gönüllüler Koordinatörü Salih Aydın Üzümcü ile birlikte 90 AFAD gönüllüsü ile arama kurtarma ekibi katıldı. Kampta, katılımcılara gönüllü eğitimi, etik değerler, arama kurtarma malzemeleri tanıtımı ve uygulamalı eğitimi, amatör telsizcilik giriş eğitimi, harita okuma ve yön belirleme eğitimleri verildi. Kampta, Konya il genelinde AFAD gönüllü sistemi çerçevesinde 10 bin gönüllüye ulaşıldığına vurgu yapılırken, gerçekleştirilen kamp ile bireysel ve toplumsal olarak afet farkındalık ve bilinçlendirme sağlanması ve AFAD gönüllü sisteminin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi. - KONYA

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Büyükşehir Belediyesi, Arama Kurtarma, Konya, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AFAD gönüllüleri eğitim kampında bir araya geldi - Son Dakika


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