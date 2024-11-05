AFAD Gönüllüleri Niğde'de Buluştu - Son Dakika
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AFAD Gönüllüleri Niğde'de Buluştu

AFAD Gönüllüleri Niğde\'de Buluştu

Niğde'de düzenlenen etkinlikte AFAD personeli ve gönüllüler bir araya gelip deneyimlerini paylaştı.

05.11.2024 16:45
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Niğde İl AFAD Müdürlüğü personeli ile AFAD gönüllüleri 'Destek AFAD Gönüllüleri Buluşuyor' etkinliğinde bir araya geldi.

Bilgi paylaşımı, saha deneyimleri, görüş ve önerilerinin yer aldığı 'Destek AFAD Gönüllüleri Buluşuyor' etkinliğinde AFAD Niğde İl Müdürlüğü personelleri ile gönüllülerin birlikte çalışmalarını çalışabilirliğini güçlendirmek, farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinci artırmak hedeflendi. Gebere Barajı Mesire Alanı'nda personel ve gönüllülerin katıldığı etkinlikte çeşitli yarışmalar da düzenlendi. Halat çekme, masa tenisi, bilek güreşi, bantminton, langırt, dart, okçuluk ve çadır kurulumu faaliyetlerinin yanı sıra doğa yürüyüşü ve çeşitli aktivitelerin yer aldığı buluşmada yarışmalarda dereceye giren gönüllülere ödüllerini AFAD Niğde İl Müdürü Nihal Öner takdim etti.

Yapılan açıklamada; "Tamamı ile kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma, topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak, AFAD Ailesi içerisinde yerini alan değerli AFAD Gönüllülerimize, yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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