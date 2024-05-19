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Afyonkarahisar'da 19 Mayıs coşkusu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku içerisinde kutlanırken, kutlamada gençlerin bisikletli akrobasi gösterisi ise ayakta alkışlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Törene Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, milletvekilleri ve protokol üyeleri vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından selamlama konuşması yapıldı. Konuşmanın ardından da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı pek çok sporcu gösteriler sergiledi. Gençlerin sergiledikleri gösteriler arasıdna en dikkat çekici olanı ise bisikletler ile yapılan akrobasi ve jimnastik gösterileri oldu.

Bisikletli gençler Oğuz Yardımcı ve Semih Günay'ın akrobasi gösterisi ayakta alkışlandı. Bisikletleri ile güzel şovlar yapan gençler, sergiledikleri heyecan verici gösteriler seyircilerden en çok alkışı alan etkinliği sergilediler. Yerde yatan Günay'ın üzerinden tek teker ve iki teker olmak üzere zıplayan Yardımcı temas etmeden ve arkadaşına zarar vermeden şovunu gerçekleştirdi. Son bölümde ise Yardımcı sahneye kurulan platformun üzerinden atlayarak arkadaşının ayakları arasında balonu patlattı.