Afyonkarahisar'da Bayram Bereketi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Bayram Bereketi

Afyonkarahisar\'da Bayram Bereketi

Vali Yiğitbaşı, bayramda şehre gelen ziyaretçilerin esnafı mutlu ettiğini belirtti.

03.04.2025 11:42
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, bayram tatilinde kente gelen ziyaretçilerin özellikle esnafları fazlasıyla mutlu ettiğini kaydetti.

Vali Yiğitbaşı, kentin tarihi çarşıları Bedesten ve Uzun Çarşı'da esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Yiğitbaşı, "Bu bereketli topraklarda esnafımızın alın teri, emeği, devletimizin destekleri ve aziz milletimizin gayretiyle yerel ve milli ekonomimiz gücüne güç katıyor. Bu vesileyle Türkiye'nin dört bir yanından şehrimizi ziyarete gelen tüm misafirlerimize ve değerli hemşehrilerimize bereketli ve huzurlu bir tatil diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Bayram Bereketi - Son Dakika

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