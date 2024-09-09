KPSS İçin Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Açık Kalacak - Son Dakika
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KPSS İçin Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Açık Kalacak

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, hafta sonu gerçekleştirilecek KPSS sınavı nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçedeki Nüfus Müdürlüklerinde mesai yapılacağını duyurdu.

09.09.2024 16:08
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Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hafta sonu gerçekleştirilecek KPSS sınavı dolayısıyla kent merkezi ile birlikte 3 ilçedeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde mesai yapılacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "15 Eylül 2024 tarihinde Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim ) yapılacaktır. Nüfus Cüzdanını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların, Nüfus Müdürlüklerine başvurarak 'Sınav Giriş Belgesi' ile bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı- mühürlü 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenebilecektir. MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 15 Eylül 2024 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Bolvadin, Dinar, Afyonkarahisar merkez ve Sandıklı İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık bulundurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Yerel, KPSS, Son Dakika

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