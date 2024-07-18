Afyonkarahisar\'da Şifalı Aşure Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Yerel

Afyonkarahisar'da, Mevlana'nın torunu Sultan Divani'nin anısına her yıl düzenlenen 'Şifalı Aşure Günü' etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, şifalı aşure duası yapıldı ve 40 kazanda aşure pişirildi. Sultan Divani Hazretleri'nin anılması amasıyla 40 Hatimli Şifalı Aşure'nin duası yapıldı. Aşure geleneğinin Türkiye ve tüm dünyada devam ettiğini belirten Başkan Köksal; "Şehrimizin abide şahsiyetlerinden Mevlana'nın torunu Sultan Divani Hazretleri'nin anılması amacıyla hazırladığımız '40 Hatimli Şifalı Aşure'nin duasını hocalarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Manevi değerlerimizi yaşatmaya ve birlikteliğimizi pekiştirmeye devam ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR