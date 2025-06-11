Afyonkarahisar\'dan Avrupa\'ya Başarı

2025 yılı Scientix Keşif Kampanyası çerçevesinde Avrupa genelinde değerlendirilen yüzlerce yenilikçi STEM projesi arasından Türkiye'yi temsilen Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu büyük bir başarıya imza attı. Öğretmen Dilek Ekim tarafından yürütülen "Green STEAM" projesi, "Döngüsel Seçim Ödülü"ne layık görüldü.

Sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve disiplinler arası öğrenmeyi merkeze alan proje, öğrenci katılımını ön planda tutarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda farkındalık oluşturdu. Bu yönüyle Scientix uzmanları tarafından örnek uygulama olarak gösterildi. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi: "Afyonkarahisar'dan Avrupa'ya uzanan bu anlamlı başarıda emeği geçen başta Dilek Ekim öğretmenimiz olmak üzere tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyor, ülkemizi Scientix Avrupa Ağı'nda başarıyla temsil ettikleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR