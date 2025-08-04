Afyonkarahisar İGM Toplantısı Başladı

Afyonkarahisar İl Genle Meclisi Ağustos ayı çalışmaları bugün gerçekleştirilen ilk oturum ile başladı.

Toplantı İGM Başkanı Mehmet Siper başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem ve gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddelerde incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantı da toplam 366 bin 250 metrekarelik taşınmaz alan üzerinde güneş enerji santrali amaçlı olarak hazırlanan Uygulama İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edildi.

Toplantıda çok sayıda gündem ve gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı. - AFYONKARAHİSAR