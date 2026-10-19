Afyonkarahisar Şuhut\'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Afyonkarahisar Şuhut'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi. Törene Kaymakam İzzet Cem Eser, Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
Tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Resmi törenin ardından Şuhut Muhtarlar Derneği binasında tebrikler kabul edildi. Program, Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın'ın katılımcılara ikramda bulunmasıyla sona erdi.
Kaynak: İHA
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