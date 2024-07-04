Ağrı Dağı'nda kar ve tipi nedeniyle tırmanış engeli

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Ağrı Dağı'nda, dağcılara kar ve tipi engeli

AĞRI - Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan yerli ve yabancı dağcılar, yoğun kar yağışı nedeniyle 4 bin 200 metreden geri dönmek zorunda kaldı.

Yüzlerce tırmanış deneyimine sahip dağcı rehberi Resul Civaş önderliğinde bir grup yerli ve yabancı dağcı, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı. Ancak yoğun kar yağışı, dağcıların 4 bin 200 metreden yukarıya tırmanmalarını engelledi. Daha fazla dayanamayan ve tırmanışa devam edemeyen dağcılar, Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metreden iniş yaptılar. Yarın tekrar zirve tırmanışı yapmayı planlayan dağcılar, iniş sırasında da yoğun kar yağışından etkilendiler. Dağcı rehberi Resul Civaş, yoğun kar yağışına rağmen tırmanışa devam etmeye çalıştıklarını, ancak şartların zorlaşması nedeniyle 4 bin 200 metreden geri dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Civaş, yarın ikinci kampa gideceklerini ve hava durumunun uygun olması halinde zirve tırmanışını tamamlayacaklarını belirtti.