Ağrı'daki İlkokul Öğrencilerine Kışlık Giysiler Dağıtıldı - Son Dakika
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Ağrı'daki İlkokul Öğrencilerine Kışlık Giysiler Dağıtıldı

Ağrı\'daki İlkokul Öğrencilerine Kışlık Giysiler Dağıtıldı

Ağrı Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle Doğutepe köyündeki ilkokul öğrencilerine kışlık eldiven, atkı ve bere dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Müftüsü, öğrencileri ziyaret ederek moral verdi. Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri de öğrencilere pasta ikram ederek etkinlikler düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Müftüsü, öğrencilerin mutluluğunun önemli olduğunu belirterek desteklerinin süreceğini ifade etti.

13.02.2024 23:30
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Ağrı Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile Doğutepe köyündeki ilkokul öğrencilerine kışlık eldiven, atkı ve bere dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve İl Müftüsü Necati Şafak, Doğutepe köyündeki İlkokulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kökrek ve Şafak, öğrencilere kışlık eldiven, atkı ve bere dağıtarak onlara moral verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri de öğrencilere pasta ikram ederek onlarla çeşitli etkinlikler yaptı. Öğrenciler, yapılan yardım ve etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yaptığı açıklamada, "Kış mevsiminde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için Müftülüğümüz ve Diyanet Vakfımız ile birlikte böyle bir çalışma yaptık. Öğrencilerimizin mutluluğu bizim için çok önemli. Onlara hem eğitim hem de sosyal anlamda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

İl Müftüsü Şafak da, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Onlara sahip çıkmak, onlara yardım etmek, onları sevmek bizim görevimizdir. Bu vesileyle öğrencilerimize kışlık eldiven, atkı ve bere dağıttık. Ayrıca onlarla sohbet edip, pasta ikram ettik. Onların yüzlerindeki gülümseme bize yeter" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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