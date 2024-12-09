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Ağrı Dernekleri Federasyonu'nda Yeni Dönem

Ağrı Dernekleri Federasyonu\'nda Yeni Dönem

Tekin Yalçın, Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu başkanı olarak 3 yıl daha göreve seçildi.

09.12.2024 11:25
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Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu'nun 7. Olağan Genel Kurulunda, Tekin Yalçın başkanlığındaki federasyon yönetimi, 3 yıl için bir kez daha delegeler tarafından göreve seçildi.

İzmir'in en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu, bölge genelinde faaliyet gösteren bütün Ağrı örgütlenmelerinin doğal çatı kuruluşu konumunda bulunuyor. Yaklaşık bin Ağrılı ile Ağrı derneklerinin başkanlarıyla temsilcilerinin katıldığı olağan genel kurul İzmir'de Tepekule Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Sunumu Gazeteci-Yazar Metin Yardımcı tarafından gerçekleştirilen genel kurulun divanında ise Ahmet Aydın, Tevfik Kaya, Hikmet Avcı, Mehmet Şahin Çakan, Yücel Yaşar ve Erdal Bakır görev yaptı.

Divanın teşkilinden sonra, federasyonun mali durumu ile ilgili sunum yapılarak ibra edildi. Daha sonra tek liste ile gidilen seçimlerde, Tekin Yalçın tarafından oluşturulan liste, delegeler tarafından kabul edilerek göreve seçildi.

İzmir'in lokomotif sivil toplum kuruluşu

Genel kurulda bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Tekin Yalçın, İzmir'in lokomotif sivil toplum kuruluşu nitelemesinin kendilerinin sorumluluğunu bir kat daha arttırdığına işaret ederek İzmir'de 250 bin, Ege Bölgesi genelinde de 450 bin Ağrılı'nın yaşadığını belirtti.

Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir'de beşinci sırada olduklarını ifade eden Genel Başkan Yalçın, kurumsallaşma yolundaki çalışmalara önem verdiklerini, gençlerle kadınların sivil toplum çalışmalarına dahil edilebilmelerinin önünün açılması için büyük çaba gösterdiklerini anlattı.

Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonunun 2008 yılında kurulduğunu hatırlatan Genel Başkan Tekin Yalçın, "Yönetimimiz ve hemşehrilerimizin katkılarıyla, İzmir'in merkez ilçesi Konak Mürselpaşa Bulvarında 2 adet daire satın alarak hemşehrilerimizin kullanımına ve hizmetine sunduk. Ayrıca, bugüne kadar İzmir'de STK'lar tarafından düzenlenen en geniş katılımlı kitlesel etkinliğe imza attık. Bu etkinliğimize 15 bin kişi katıldı ve tarihi bir başarıya imza attık. Ayrıca, yüreğimizi yakan 6 Şubat depremlerinin hemen ardından bölgeye ulaşarak insani yardım malzemesi ulaştıran ilk sivil toplum kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşadık. 3 tır insani yardım malzemesinin bizzat yöneticilerimiz tarafından depremzedelere ulaştırılmasını sağladık. Geleneksel hale gelen Ramazan yardımlarımızı her yıl artırdık. 3 yıl boyunca Derneklerimiz vasıtasıyla 6 bin aileye ihtiyaç malzemesi ulaştırdık. Hedefimiz, kuruluş çalışmalarına başladığımız vakfımızla daha geniş kitlelere ulaşmak yönündedir. Bizlere destek veren ve bugün 3 yıl için bizleri tekrar göreve layık gören Derneklerimize, delegelerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ederim."dedi.

Yeni yönetim kurulu

Tekin Yalçın başkanlığındaki Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu Yönetiminde şu isimler görev yapacak: Mustafa Metin Yardımcı, Turgay Taşdemir, Abdullah Yıldız, Hasan Bakır, Ali Avcı, Elif Erdoğan, Ercan Üstündağ, Mehmet Zeki Peker, İsa Yardımcı, İsmail Kılıççeken, Mehmet Ali Demirkaya, Musa Yalçın, Özlem Arıcı, Perihan Demir, Seyat Demir, Turan Aslan, Suat Tekdemir, Ümmet Akyurt, Metin Taşdemir, Erdal Özgül, Emrullah Akman, Mehmet Mağal, Suna Demir, Aydın Taşdemir, Bülent Bediroğulları, Cengiz Mancuk, Ergün Yüce, Gurbet Tanyıldızı, İlhan Çetin, Memet Taşçı, Metin Çetin, Murat Afşar, Murat Tekdemir, Mustafa Kaya, Nejmettin Bayar, Orhan Özden, Orhan Daşdemir, Ömer Efe, Selami Kaya ve Salih Işık.

Denetim ve disiplin kurulu üyeleri de belirlendi

Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu'nun Denetim Kuruluna; Seçkin Aktürk, Sevim Gönül Yıldırım, Kadir Karakuş, Vedat Bildik, Vedat Çiftçi ve Yunus Çelik seçilirken Disiplin Kurulu Üyeliklerine de; Ahmet Afşar, Murat King, Zafer Çalış, Ercan Yeni, Memet Salih Kaya, İsmet Çetin, Suat Aykol, Selahattin Yaman, Muhammet Can Sıcak ve Ömer Aksu seçildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Dernekleri Federasyonu'nda Yeni Dönem - Son Dakika

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